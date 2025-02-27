 
الخميس 2025-02-27 11:28 ص
 

الاحتلال يعلّق الإفراج عن 46 أسيرا فلسطينيا

استقبال الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
استقبال الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
الخميس، 27-02-2025 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   علّق الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن 46 من الأسيرات والأسرى الأطفال الذين كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة السابعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.اضافة اعلان


وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال رفض إطلاق سراح الأسرى الـ46 حتى يتأكد من هويات جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة التي سلمتها كتائب القسام.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين فجر اليوم الخميس موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في مقابل تسليم كتائب القسام جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

ووصلت توابيت الجثث الأربع إلى معهد الطب الشرعي في حي أبو كبير بتل أبيب للتأكد من هويات أصحابها.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الجثامين باتت في إسرائيل وأجريت لها فحوص أولية عند المعبر، في انتظار استكمالها بمعهد الطب الشرعي في تل أبيب، لتشخيص وفحص أسباب الوفاة.

الجزيرة
 
gnews

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