الاحتلال يعلن إصابة ضابط بإطلاق للنار شمال قطاع غزة

وأوضح الجيش في بيان أن الضابط جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته بحالته. وأضاف أن وحدات مدرعة تابعة للجيش، إلى جانب طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي، نفذت ضربات استهدفت مواقع في المنطقة، معتبراً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري.
وأشار الجيش إلى أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قام مسلحون في مدينة أريحا برشق جنود الجيش بالحجارة، فرد الجنود بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل أحد المسلحين وإصابة عدد آخر.
وأكد الجيش أنه لم تُسجل أي إصابات في صفوف قواته خلال حادثة أريحا.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه النشاط المسلح في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بالتزامن مع التقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال هذا الأسبوع، أعادت إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بشكل كامل أمام حركة المشاة، في خطوة أولى تهدف إلى الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي السياق نفسه، وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحث معه عددًا من القضايا، من بينها مسألة نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من الطابع العسكري.
روسيا اليوم
-
