 
السبت 2025-01-18 05:31 م
 

الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ يمني

جيش الاحتلال في قطاع غزة
جيش الاحتلال
السبت، 18-01-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-    قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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وكان جيش الاحتلال اعلن قبيل ذلك أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الجنوب وتم تفعيل صفارات الإنذار.

 
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