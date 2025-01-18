الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ يمني

وكان جيش الاحتلال اعلن قبيل ذلك أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الجنوب وتم تفعيل صفارات الإنذار.
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