الاحتلال يعلن اغتيال قائد ميداني بالجهاد الإسلامي في خان يونس

وقال في بيان: “هاجم الجيش أمس بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية، وقضى داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس على أحمد عايش سلامة الحشاش الذي شغل منصب قائد الوحدة الصاروخية لمنطقة رفح في الجهاد الإسلامي”.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “في إطار وظيفته كان أحمد الحشاش خبيرًا مهمًا في المجال الصاروخي وخلال الحرب شغل منصب قائد القتال وعمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية من داخل المنطقة الإنسانية الذي عمل داخلها”.
ولم تعلق حركة الجهاد الإسلامي على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.
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