الاحتلال يعلن السيطرة على الحرائق في جبال القدس

واندلعت الحرائق، الأربعاء، في جنوب غرب القدس، وعمل اليوم، 119 طاقم إطفاء في عدة بؤر نشطة على إخمادها، وانضمت طائرات إطفاء من قبرص وإيطاليا لدعم عمليات الإخماد.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين جنوب الخليل
-
الصحة العالمية: مليونا شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع
-
شهيد ومصابون بقصف على بيت لاهيا
-
مسؤول أممي يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن المساعدات لقطاع غزة
-
18 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
نتنياهو: اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق أحدهم متلبساً
-
نتنياهو يستعد لتوسيع العمليات القتالية بغزة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى