الاحتلال يعلن السيطرة على الحرائق في جبال القدس

09:36 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، مساء الخميس، السيطرة على الحرائق في جبال القدس، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة من اندلاعها، ما دفع تل أبيب إلى المطالبة بمساعدة دولية، من أجل السيطرة عليها، فيما تم التأكيد أن الحرائق المركزية بجبال القدس، لم تُشعَل عمدا، بينما تشير تقديرات إلى أن سببها "الإهمال". اضافة اعلان





واندلعت الحرائق، الأربعاء، في جنوب غرب القدس، وعمل اليوم، 119 طاقم إطفاء في عدة بؤر نشطة على إخمادها، وانضمت طائرات إطفاء من قبرص وإيطاليا لدعم عمليات الإخماد.