الاحتلال يعلن عن مخطط استيطاني جديد في جبل المكبر جنوب القدس

وأوضحت صحيفة ايسرائيل هيوم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن البلدية تخطط لتوسيع مستوطنة "نوف تزيون" القابعة على بلدة جبل المكبر جنوب القدس، مؤكدة أن الهدف من توسيع المستوطنة هو تنفيذ مخطط تهويدي غير مسبوق في محيط "نوف تزيون" يستهدف إحدى المناطق المطلة على المسجد الأقصى.
يذكر أن هذه المخططات التي تستهدف توسيع "نوف تزيون" تتزامن مع حملة هدم شرسة تستهدف بلدة جبل المكبر التي تقع فيها المستوطنة، إذ وزعت سلطات الاحتلال العشرات من إخطارات الهدم وهدمت العشرات من العقارات هناك خلال الأسابيع الماضية.
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