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الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في معارك القطاع

الجنديان الإسرائيليان القتيلان
الجنديان الإسرائيليان القتيلان
 
الأحد، 27-04-2025 07:37 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل جنديان إسرائيليان شمالي قطاع غزة وأُصيب آخرون، وفقًا لبيانين منفصلين صادرين عن الجيش والشرطة الإسرائيليين مساء السبت.اضافة اعلان


والقتيلان هما إيدو فولوخ (21 عامًا) وهو ضابط في سلاح المدرعات وقائد فصيل، ونتا يتسحاق كهانا (19 عامًا) وهو ضابط سري في شرطة حرس الحدود، وقتلا الجمعة وفق البيانين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن قوة من شرطة حرس الحدود واجهت مجموعة من المسلحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الجمعة، حيث قُتل كاهانا في المعركة التي تلت ذلك.

ووفقًا للتقرير، فـ"بعد حوالي 15 دقيقة وخلال عمليات الإنقاذ، أطلق المسلحون قذيفة (آر بي جي) على قوة الإنقاذ، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة".

و"بعد حوالي ساعة، أطلق مسلحون قذيفة (آر بي جي) أخرى على دبابة إسرائيلية في الشجاعية، قُتل خلالها فولوخ وأُصيب جندي آخر بجروح متوسطة"، حسب التقرير.

وأضافت الهيئة أنه "في مخيم تل السلطان للاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، أُصيب 4 جنود إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة جراء انفجار عبوات ناسفة".

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر الجناح العسكري لحركة حماس مقاطع فيديو عدة لاستهداف جنود إسرائيليين داخل قطاع غزة.

سكاي نيوز
 
gnews

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