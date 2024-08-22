الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

وقال الجيش في بيان: "مقتل الرقيب أوري أشكنازي نخيميا، البالغ من العمر 19 عاما، في معارك جنوبي قطاع غزة (دون تحديد المكان)".
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