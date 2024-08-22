الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

10:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي خلال معارك جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 695 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. اضافة اعلان





وقال الجيش في بيان: "مقتل الرقيب أوري أشكنازي نخيميا، البالغ من العمر 19 عاما، في معارك جنوبي قطاع غزة (دون تحديد المكان)".