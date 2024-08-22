 
الجمعة 2024-08-23 12:57 ص
 

 

الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 22-08-2024 10:58 م
الوكيل الإخباري-    أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي خلال معارك  جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 695 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وقال الجيش في بيان: "مقتل الرقيب أوري أشكنازي نخيميا، البالغ من العمر 19 عاما، في معارك جنوبي قطاع غزة (دون تحديد المكان)".
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين مكتب نتنياهو ينفي مناقشة نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

جانب من قصف الاحتلال على لبنان

عربي ودولي جنوب لبنان.. تضرر سيارتين للدفاع المدني بقصف إسرائيلي

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

لحظة وقوع الحادث

خاص بالوكيل شاهد : الأمن العام ينشر فيديو لحظة وقوع حادث سير .. ويُحذر !

زلزال

عربي ودولي او تي في : هزة أرضية شديدة شعر بها معظم سكان بيروت

منظر للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت



 


الأكثر مشاهدة