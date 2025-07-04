الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين في معارك بمدينة خان يونس

وتحت بند "سمح بالنشر" قال الجيش الإسرائيلي إن "الرقيب أساف زامير 19 عاما، خدم بلواء المدرعات فرقة البرق، قتل اليوم جنوبي قطاع غزة".
وأضاف الجيش في بيان: "في الحادث الذي سقط فيه الرقيب عساف زامير، أصيب جنديان في كتيبة الفيلق المدرعة 53، بجروح بالغة، تم إخلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أن عدد قتلى الجيش وصل إلى 882، وذلك بعد مقتل الجندي يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عاما "في حادث عملياتي في أطراف بيت حانون شمالي قطاع غزة".
وبعد الإعلان عن مقتل الجندي الجديد في خان يونس، يرتفع عدد قتلى الجيش إلى 883 منذ بدء الحرب على غزة.
ويوم الأربعاء قُتل الجندي يانيف ميخالوفيتش، البالغ من العمر 19 عاما، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في حي الشجاعية.
ويوم الأحد الماضي، قتل الجندي إسرائيل ناتان روزنفيلد، البالغ من العمر 20 عاما، إثر انفجار عبوة ناسفة في جباليا شمالي القطاع.
روسيا اليوم
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