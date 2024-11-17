 
الأحد 2024-11-17 10:14 م
 

الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

الضابط والجندي اللذان قتلا في غزة اليوم
الضابط والجندي اللذان قتلا في غزة اليوم
الأحد، 17-11-2024 09:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك بشمال قطاع غزة، كما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة.اضافة اعلان


ووفقا لبيان الجيش فإن القتلى هما قائد فصيلة في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، والآخر مقاتل في ذات الكتيبة.

يذكر أن الضابط القتيل هو ابن أخ رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الحربي السابق غادي آيزنكوت، وقد قتل ابنه وابن أخيه، فيما أصيب ابن أخته بجراح خطيرة في معارك القطاع.
 
gnews

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