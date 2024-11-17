الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

ووفقا لبيان الجيش فإن القتلى هما قائد فصيلة في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، والآخر مقاتل في ذات الكتيبة.
يذكر أن الضابط القتيل هو ابن أخ رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الحربي السابق غادي آيزنكوت، وقد قتل ابنه وابن أخيه، فيما أصيب ابن أخته بجراح خطيرة في معارك القطاع.
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