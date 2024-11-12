الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة - صورة

وكشف الجيش عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس، نافيه يائير أسولين، غاري لالهروايكيما زولات، أوفير إلياهو وجميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل أمس في شمال غزة.
وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية: "كارثة ثقيلة شمال قطاع غزة: "مقتل أربعة مقاتلين من كتيبة كافير بصاروخ مضاد للدبابات أطلق على المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، وقامت القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي على الفور بمعاينة المبنى وحاولت علاج الجنود".
الجنود القتلى:
روسيا اليوم
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