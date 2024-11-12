الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة - صورة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنود كتيبة "شمشون" التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، حيث وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادثة بـ"الكارثة الثقيلة".



وكشف الجيش عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس، نافيه يائير أسولين، غاري لالهروايكيما زولات، أوفير إلياهو وجميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل أمس في شمال غزة.

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