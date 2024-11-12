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الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة - صورة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنود كتيبة "شمشون" التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، حيث وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادثة بـ"الكارثة الثقيلة".

وكشف الجيش عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس، نافيه يائير أسولين، غاري لالهروايكيما زولات، أوفير إلياهو وجميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل أمس في شمال غزة.

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وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية: "كارثة ثقيلة شمال قطاع غزة: "مقتل أربعة مقاتلين من كتيبة كافير بصاروخ مضاد للدبابات أطلق على المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، وقامت القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي على الفور بمعاينة المبنى وحاولت علاج الجنود".

الجنود القتلى:

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روسيا اليوم

 
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