الاحتلال يعيد تفعيل مستوطنات أُخليت عام 2005 في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- يناقش ما يُسمّى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من المخططات الهيكلية الخاصة بتوسعة عدد من المستعمرات، من بينها مخطط للمصادقة على بناء 126 وحدة استعمارية في مستوطنة "صانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط".





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المخطط يشمل بناء منازل خاصة ومبانٍ قرب القلعة التاريخية، ويُعد أول مخطط يُعاد تفعيله في مستوطنات أُخليت سابقاً.



وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، إحياء مستعمرة "صانور"، خلال مراسم تدشين شارك فيها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عدد من قادة المستعمرين.



وتُعدّ "فك الارتباط" خطةً إسرائيليةً أحادية الجانب نفّذتها، في صيف عام 2005، حكومة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرييل شارون، حيث أُخليت بموجبها المستعمرات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة وأربع مستعمرات شمالي الضفة الغربية.



وفي مارس/آذار 2023، صادقت الكنيست الإسرائيلية على إلغاء خطة "فك الارتباط"، وأُقرّ قانون جديد باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".





