الاحتلال يعيد تفعيل مستوطنات أُخليت عام 2005 في الضفة الغربية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المخطط يشمل بناء منازل خاصة ومبانٍ قرب القلعة التاريخية، ويُعد أول مخطط يُعاد تفعيله في مستوطنات أُخليت سابقاً.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، إحياء مستعمرة "صانور"، خلال مراسم تدشين شارك فيها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عدد من قادة المستعمرين.
وتُعدّ "فك الارتباط" خطةً إسرائيليةً أحادية الجانب نفّذتها، في صيف عام 2005، حكومة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرييل شارون، حيث أُخليت بموجبها المستعمرات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة وأربع مستعمرات شمالي الضفة الغربية.
وفي مارس/آذار 2023، صادقت الكنيست الإسرائيلية على إلغاء خطة "فك الارتباط"، وأُقرّ قانون جديد باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".
أخبار متعلقة
-
أطباء بلا حدود: إسرائيل تتقصد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72594 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
-
اقتحام متواصل منذ 15 ساعة لمخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,593 والإصابات إلى 172,399 منذ بدء العدوان
-
مستعمرون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين شرق بيت لحم
-
حركة فتح تتصدّر انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة
-
"الصليب الأحمر": تسهيل نقل 15 معتقلا مفرج عنهم من غزة لمستشفى شهداء الأقصى