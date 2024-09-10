الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

الوكيل الإخباري- اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين، شرق قلقيلية. اضافة اعلان





وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية الفندق، الذي يربطها بالشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.

