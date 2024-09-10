الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية الفندق، الذي يربطها بالشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.
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