 
الثلاثاء 2024-09-10 10:47 ص
 
 

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في الضفة
الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في الضفة
الثلاثاء، 10-09-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين، شرق قلقيلية.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية الفندق، الذي يربطها بالشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.

 
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