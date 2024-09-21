الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شمال رام الله

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال نصبت، حاجزا عسكريا قرب دوار روابي، على الشارع المتجه إلى بلدات وقرى عجول وعارورة ومزارع النوباني، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وفا
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