الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال نصبت، حاجزا عسكريا قرب دوار روابي، على الشارع المتجه إلى بلدات وقرى عجول وعارورة ومزارع النوباني، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار العدوان على غزة
-
إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين
-
تحذيرات من خطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل في غزة
-
أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة
-
إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة
-
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
8 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مناطق في غزة