الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين بجنين

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أبو الرب قوله إن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني أبلغهم باستشهاد 4 شبان، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في صير، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء.
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