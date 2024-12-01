الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين بجنين

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الوكيل الإخباري- اعلن محافظ جنين كمال أبو الرب استشهاد 4 فلسطينيين -اليوم الأحد- بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صير جنوب شرق جنين شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان







ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أبو الرب قوله إن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني أبلغهم باستشهاد 4 شبان، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في صير، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء.