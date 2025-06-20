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الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى ويمنع وصول المصلين للجمعة الثانية

أعداد قليلة من المصلين داخل المسجد الأقصى بسبب إغلاق الاحتلال أبواب المسجد
أعداد قليلة من المصلين داخل المسجد الأقصى بسبب إغلاق الاحتلال أبواب المسجد
 
الجمعة، 20-06-2025 01:34 م
الوكيل الإخباري-  أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أبواب المسجد الأقصى المبارك كافة، ومنع دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى كافة، وتمركزت أمامها، كما أغلقت "البوابات" في باب حطة وباب السلسلة، بعد أن سمحت لأعداد قليلة من المصلين من المرور عبرها، بذريعة اكتمال العدد المسموح به بدخول المسجد.

وأشارت المحافظة، إلى أن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند باب الساهرة، وعرقلت دخولهم إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، قبيل صلاة الجمعة.
 
gnews

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