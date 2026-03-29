الأحد 2026-03-29 02:05 م

الاحتلال يغلق الأقصى لليوم الـ30 .. ودعوات لاقتحامه في عيد الفصح

المسجد الاقصى
 
الأحد، 29-03-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة أمام المصلين، لليوم الثلاثين على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.اضافة اعلان


وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة المقدسة، ومداخل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي السياق، تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" اليهودي، والدعوة إلى "ذبح القرابين" داخله، مطالبة بفتحه خلال فترة العيد الممتدة من 2 إلى 9 نيسان المقبل.

في المقابل، يستغل الاحتلال "حالة الطوارئ" ذريعةً لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.
 
 


افتتاح دورة التحليل الاستراتيجي للمخاطر في مركز الابتكار والتطوير

أخبار محلية افتتاح دورة التحليل الاستراتيجي للمخاطر في مركز الابتكار والتطوير

10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

تكنولوجيا 10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

أخبار محلية اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى

بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

أخبار محلية بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

أخبار محلية ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب غان" الشهيرين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل قدير - صورة

عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن



 






