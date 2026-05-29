الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين، حتى إشعار آخر.

وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية، إن قوات الاحتلال أغلقت صباحا الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته.