الجمعة 2026-05-29 04:41 م

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل حتى إشعار آخر

الحرم الإبراهيمي في الخليل
الحرم الإبراهيمي
 
الجمعة، 29-05-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين، حتى إشعار آخر.

اضافة اعلان


وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية، إن قوات الاحتلال أغلقت صباحا الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته.


وشدد أبو مرخية، على أن هذا تعدٍ سافر على حرمته واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي وزير الطوارئ السوري: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الاحتلال ينذر سكان بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والتوجه شمال نهر الزهراني

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا تعبر عن قلقها إزاء خطط إسرائيل للسيطرة على المزيد من أراضي غزة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي وزير الثقافة اللبناني: مواقع أثرية معرّضة للخطر جراء غارات الاحتلال

60 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

بلدية الزرقاء تستجيب فورًا لمعالجة تجمع المياه في عبارة قديمة بحي المصانع

أخبار محلية بلدية الزرقاء تواصل تنفيذ خطتها الخدمية والرقابية خلال العيد

مستشفى الأمير حمزة

أخبار محلية اعتبارا من الأحد.. آلية جديدة لتنظيم مواعيد مراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة

ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا

أسواق ومال الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 