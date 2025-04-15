الثلاثاء 2025-04-15 03:05 م
 

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

أرشيفية - الحرم الإبراهيمي الشريف
أرشيفية - الحرم الإبراهيمي الشريف
 
الثلاثاء، 15-04-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين المسلمين، بحجة مناسبة عيد الفصح اليهودي وفتحته أمام المستوطنين المتطرفين اليهود لمدة يومين.اضافة اعلان


وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام في بيان، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي وأروقته وساحاته كافة، منذ الليلة الماضية وحتى مساء يوم غد الأربعاء، حيث منعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل بحجة الأعياد اليهودية ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.

بترا
 
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