الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام في بيان، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي وأروقته وساحاته كافة، منذ الليلة الماضية وحتى مساء يوم غد الأربعاء، حيث منعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".
ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل بحجة الأعياد اليهودية ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.
بترا
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