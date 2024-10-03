الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: حسن خالد القواسمة، وأمير أمجد سكافي، وعبد الرحمن علي القواسمي، ومن بلدة حلحول شمالا اعتقلت الشاب عدي شاكر أبو زلطة، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.
كما أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المواطنين، وأباحته للمستعمرين لإقامة طقوس تلمودية استفزازية.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
في اليوم الـ363 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
-
الإمارات تنقذ الشاب الفلسطيني "جهاد" في غزة من بتر ساقه وتعالجه في مستشفيات الدولة
-
سرقة منازل في تل أبيب أثناء الهجوم الإيراني
-
عباس يستقبل نجلي الشهيد إسماعيل هنية
-
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ 362
-
نابلس تودع الشهيد ضياء دويكات في موكب مهيب
-
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في حوارة جنوب نابلس
-
40 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على خان يونس فجر اليوم