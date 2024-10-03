 
الخميس 2024-10-03 12:37 م
 

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

الحرم الابراهيمي
الحرم الابراهيمي
الخميس، 03-10-2024 09:14 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة حلحول، وأغلقت الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: حسن خالد القواسمة، وأمير أمجد سكافي، وعبد الرحمن علي القواسمي، ومن بلدة حلحول شمالا اعتقلت الشاب عدي شاكر أبو زلطة، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المواطنين، وأباحته للمستعمرين لإقامة طقوس تلمودية استفزازية.

وفا
 
gnews

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