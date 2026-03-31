الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ 32 وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار

الوكيل الإخباري- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ32 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما أعلنته محافظة القدس.





وفي سياق متصل، تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد خلال احتفالات "عيد الفصح" العبري، والدعوة إلى أداء شعائر ذبح القرابين داخله، مطالبين بفتح المسجد في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 نيسان المقبل.



ويستغل الاحتلال هذه الأوضاع ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض وإعادة فتحه أمام المصلين.







