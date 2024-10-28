 
الإثنين 2024-10-28 07:21 م
 

الاحتلال يغلق المقر الرئيسي لمطار بن غوريون

مطار بن غوريون
مطار بن غوريون
الإثنين، 28-10-2024 07:02 م
الوكيل الإخباري-    أفادت هيئة البث العبرية ، الاثنين، بأن السلطات قررت إغلاق المبنى الرئيسي في مطار "بن غوريون" أمام الرحلات الدولية.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة البث أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في المطار بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.
 
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