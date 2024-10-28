الاحتلال يغلق المقر الرئيسي لمطار بن غوريون

وأوضحت هيئة البث أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في المطار بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.
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