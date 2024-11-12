الاحتلال يغلق جميع مداخل مدينة بيت لحم

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المدينة وحاصرتها، وسبق ذلك اقتحام واسع لمناطق متعددة في المحافظة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل الفلسطينيين، دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تعرقل دخول 85% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
-
الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة - صورة
-
اليوم الـ 403.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف متواصل على غزة
-
الاحتلال يقتحم بلدة جنوب جنين ومقاومون يستهدفونه
-
قوات الاحتلال تجدد اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم
-
اعتقال فلسطيني باقتحامات للاحتلال في قلقيلية
-
إعلام إسرائيلي: منفذ عملية الدهس في بيت لحم تمكن من الانسحاب
-
الاعلام العبري: إصابة اسرائيليين بجروح طفيفة في حادث دهس