 
الثلاثاء 2024-11-12 09:56 ص
 

الاحتلال يغلق جميع مداخل مدينة بيت لحم

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 08:37 ص
الوكيل الإخباري-  أغلقت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، جميع المداخل والطرق المؤدية الى مدينة بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المدينة وحاصرتها، وسبق ذلك اقتحام واسع لمناطق متعددة في المحافظة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل الفلسطينيين، دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات.

وفا
 
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