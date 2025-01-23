 
الخميس 2025-01-23 09:44 ص
 

الاحتلال يغلق حاجز جبع ويقتحم حزما ويواصل التضييق شمال القدس

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 23-01-2025 08:32 ص
الوكيل الإخباري-  أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حاجز جبع العسكري بالاتجاهين، واقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن قوات الاحتلال واصلت تشديد إجراءاتها على حاجز جبع العسكري الرابط بين محافظة رام الله والقدس وأريحا، ومحافظات جنوب الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، وأغلقت البوابة المقامة عليه فجرا ومنعت المرور نهائيا.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وسيرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء وشوارع.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

مقاتلون من القسام في غزة أثناء تسليم أسيرات إسرائيليات

فلسطين إسرائيل تستعد لتسلم 4 أسيرات وبدء مفاوضات المرحلة الثانية

ت

اقتصاد محلي الأردن.. أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية

نشر 1500جندي إضافي على الحدود مع المكسيك

عربي ودولي البنتاغون يرسل مروحيات وحواجز ومئات الجنود لمكافحة الهجرة غير النظامية

ت

خاص بالوكيل الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

قناة بنما

عربي ودولي أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تصريحات ترامب

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يغلق حاجز جبع ويقتحم حزما ويواصل التضييق شمال القدس

تعبيرية

أخبار محلية 3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة



 




الأكثر مشاهدة