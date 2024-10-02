الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا

وأفادت مصادر، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابات الحديدية المنصوبة على الحاجز، ما تسبب في عرقلة مرور المواطنين من وإلى مدينة رام الله.
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