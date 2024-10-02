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الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا

أرشيفية لإغلاق جنود الاحتلال لحاجز عين سينيا
أرشيفية لإغلاق جنود الاحتلال لحاجز عين سينيا
الأربعاء، 02-10-2024 08:22 ص
الوكيل الإخباري-  أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حاجز عين سينيا، شمال رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابات الحديدية المنصوبة على الحاجز، ما تسبب في عرقلة مرور المواطنين من وإلى مدينة رام الله.
 
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