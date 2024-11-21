 
الخميس 2024-11-21 10:36 ص
 

الاحتلال يفتش منازل خلال اقتحام قلقيلية

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 21-11-2024 09:12 ص
الوكيل الإخباري-  داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة قلقيلية، وشرعت بتفتيش منازل الفلسطينيين .اضافة اعلان


وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وشرعت بتفتيش منازل عدد من الفلسطينيين منها منزل الشهيد جبريل جبريل، ورزق الفار، ورأفت زويد، وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحام استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وفا
 
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