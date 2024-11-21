الاحتلال يفتش منازل خلال اقتحام قلقيلية

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وشرعت بتفتيش منازل عدد من الفلسطينيين منها منزل الشهيد جبريل جبريل، ورزق الفار، ورأفت زويد، وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحام استمر لأكثر من ثلاث ساعات.
وفا
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