الأحد 2026-01-11 10:39 ص

الاحتلال يفجر عربات مفخخة شمال قطاع غزة

الأحد، 11-01-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-  فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عربات مفخخة شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بأن جيش الاحتلال فجر العربات في محيط دوار الشيخ زايد، شمال القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت المناطق الشرقية من مخيم البريج، وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.
 
 


