الأربعاء 2026-01-14 11:02 ص

الاحتلال يفجر منزل أسير في قباطية

المنزل الذي قام الاحتلال بتفجيره في قباطية
المنزل الذي قام الاحتلال بتفجيره في قباطية
 
الأربعاء، 14-01-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-  فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة قباطية جنوب جنين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال فجر منزل المعتقل أحمد أبو الرب في قباطية، بعد تفخيخه بمواد متفجرة.

وأشارت المصادر، إلى أن التفجير تسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة لمنزل عائلة المعتقل أبو الرب.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال أجبر عددا من العائلات على إخلاء منازلها في محيط المنزل المستهدف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ليلة أمس بلدة قباطية بعدة اليات عسكرية وبرفقة اليات تحمل مواد هندسية ومتفجرة، وفخخت منزل عائلة المعتقل أحمد أبو الرب الذي أخطر منزلها بالهدم خلال الشهر الجاري، وداهمت عدداً من المنازل في البلدة وشنت حملة احتجاز واستجواب لعدد كبير من المواطنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيرته الإيرلندية

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

عربي ودولي الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

أخبار محلية 1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

ت

أسواق ومال أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً وسط آمال بتحفيز مالي

المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

عربي ودولي المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوياتها في التاريخ الأربعاء

ى

منوعات هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

ة

عربي ودولي شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار



 






الأكثر مشاهدة