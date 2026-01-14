الاحتلال يفجر منزل أسير في قباطية

10:06 ص

الوكيل الإخباري- فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة قباطية جنوب جنين. اضافة اعلان





وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال فجر منزل المعتقل أحمد أبو الرب في قباطية، بعد تفخيخه بمواد متفجرة.



وأشارت المصادر، إلى أن التفجير تسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة لمنزل عائلة المعتقل أبو الرب.



ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال أجبر عددا من العائلات على إخلاء منازلها في محيط المنزل المستهدف.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ليلة أمس بلدة قباطية بعدة اليات عسكرية وبرفقة اليات تحمل مواد هندسية ومتفجرة، وفخخت منزل عائلة المعتقل أحمد أبو الرب الذي أخطر منزلها بالهدم خلال الشهر الجاري، وداهمت عدداً من المنازل في البلدة وشنت حملة احتجاز واستجواب لعدد كبير من المواطنين.





