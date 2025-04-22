الثلاثاء 2025-04-22 11:56 ص
 

الاحتلال يفجر منزل شهيد في الرام شمال القدس المحتلة

لحظة تفجير المنزل
لحظة تفجير المنزل
 
الثلاثاء، 22-04-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد محمد شهاب في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وذكرت محافظة القدس في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة ضاحية البريد، وحاصرت منزل الشهيد شهاب المكون من طابقين قبل أن تفجره صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الاحتلال أجبر العائلات الفلسطينية التي تقطن في محيط المنزل على إخلاء منازلها بالقوة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القدس، عن تأجيل دوام المدارس في بلدة الرام حتى التاسعة من صباح اليوم، بسبب اقتحام الاحتلال للبلدة منذ الليلة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل عائلة الشهيد في تموز الماضي، وأخذت مقاساته تمهيدا لهدمه.

وأطلقت قوة من الشرطة الإسرائيلية الرصاص على شهاب (27 عاما) بزعم تنفيذه عملية دعس قرب مدينة الرملة داخل أراضي عام 48، ما أسفر عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

بترا
 
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لحظة تفجير المنزل

فلسطين الاحتلال يفجر منزل شهيد في الرام شمال القدس المحتلة

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