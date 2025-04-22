الاحتلال يفجر منزل شهيد في الرام شمال القدس المحتلة

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة ضاحية البريد، وحاصرت منزل الشهيد شهاب المكون من طابقين قبل أن تفجره صباح اليوم.
وأشارت إلى أن الاحتلال أجبر العائلات الفلسطينية التي تقطن في محيط المنزل على إخلاء منازلها بالقوة.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القدس، عن تأجيل دوام المدارس في بلدة الرام حتى التاسعة من صباح اليوم، بسبب اقتحام الاحتلال للبلدة منذ الليلة الماضية.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل عائلة الشهيد في تموز الماضي، وأخذت مقاساته تمهيدا لهدمه.
وأطلقت قوة من الشرطة الإسرائيلية الرصاص على شهاب (27 عاما) بزعم تنفيذه عملية دعس قرب مدينة الرملة داخل أراضي عام 48، ما أسفر عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.
بترا
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