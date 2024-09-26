 
الخميس 2024-09-26 10:52 ص
 
 

الاحتلال يفجر ويحرق محلات تجارية لأحد المعتقلين في منطقة "البيرة"

الاحتلال يحرق محال تجارية لأحد المعتقلين
الاحتلال يحرق محال تجارية لأحد المعتقلين
الخميس، 26-09-2024 08:43 ص
الوكيل الإخباري-  فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محلات تجارية ومطبعة لمعتقل من قرية صفا غرب رام الله، كما اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة البيرة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن الاحتلال فجر وأحرق محلات تجارية ومطبعة للأسير غانم علقم، الذي اعتُقل في السابع عشر من الشهر الجاري.

كما اعتقلت الشابين صالح مصطفى معروف وأسيد خليل معروف من البلدة، بينما اعتقل الاحتلال من مدينة البيرة كلا من: أحمد قرعان (25 عاما)، وعبد الله قرعان (27 عاما)، وعبد الرحمن الطويل، بينما داهمت منزل الصحفي محمد سراري.

وفا
 
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