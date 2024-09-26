الاحتلال يفجر ويحرق محلات تجارية لأحد المعتقلين في منطقة "البيرة"

وأفادت مصادر، بأن الاحتلال فجر وأحرق محلات تجارية ومطبعة للأسير غانم علقم، الذي اعتُقل في السابع عشر من الشهر الجاري.
كما اعتقلت الشابين صالح مصطفى معروف وأسيد خليل معروف من البلدة، بينما اعتقل الاحتلال من مدينة البيرة كلا من: أحمد قرعان (25 عاما)، وعبد الله قرعان (27 عاما)، وعبد الرحمن الطويل، بينما داهمت منزل الصحفي محمد سراري.
وفا
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