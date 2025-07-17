الاحتلال يفجر 3 منازل في بلدة قباطية جنوبي جنين

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال فجر منازل عائلات الشهداء وائل إدريس لحلوح ومحمد زكارنة ومحمد زكارنة.
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