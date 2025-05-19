الاحتلال يفرج عن الطفل محمد سرحان الذي اختطفه من خان يونس اليوم

10:20 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن الطفل محمد سرحان الذي خطفه اليوم من خان يونس وأبقي على والدته. اضافة اعلان

