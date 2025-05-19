الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من القطاع

09:58 م

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 10 أسرى من غزة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. اضافة اعلان

