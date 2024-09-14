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الاحتلال يفرج عن 9 معتقلين من قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 12:11 م
الوكيل الإخباري-   أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 9 معتقلين من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023.اضافة اعلان


واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن فلسطيني في الضّفة، بما فيها القدس  المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من غزة.

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.
 
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