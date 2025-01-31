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الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا السبت

فلسطينيون يتجمعون بالقرب من حافلات تحمل أسرى فلسطينيين محررين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة
فلسطينيون يتجمعون بالقرب من حافلات تحمل أسرى فلسطينيين محررين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة
الجمعة، 31-01-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونه لقاء إطلاق سراح 3 محتجزين في قطاع غزة، في إطار رابع عملية تبادل منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا" السبت.
 
gnews

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