الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا السبت

05:21 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718848 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونه لقاء إطلاق سراح 3 محتجزين في قطاع غزة، في إطار رابع عملية تبادل منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا" السبت.