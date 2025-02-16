الاحتلال يفرض إجراءات عقابية جديدة بحق أسيرات فلسطينيات

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن الأسيرات يتم توزيعهن على ثلاث غرف مع تغيير مواقعهن أسبوعيا بشكل مفاجئ، وهو إجراء يهدف إلى إزعاجهن المستمر وإحداث حالة من عدم الاستقرار داخل السجن.
وأشارت إلى أن أكثر ما تعاني منه الأسيرات حاليا هو البرد الشديد، حيث تبقى نوافذ الغرف مفتوحة طوال الوقت، دون توفير ملابس كافية أو أغطية مناسبة، مما يجعل الحياة داخل المعتقل لا تطاق في ظل أجواء الشتاء القاسية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يستدعي الأسيرين المحررين عطون من صور باهر بالقدس
-
مصر تعلن بدء إرسال 2000 طبيب إلى غزة
-
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
-
إعلام إسرائيلي: عجزنا عن هزيمة حماس وجيشنا مستنزف أكثر من أي وقت مضى
-
الجامعة العربية تطلق قافلة مساعدات لدعم أهالي غزة
-
بن غفير يدعو نتنياهو إلى صب الجحيم على حماس
-
نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة
-
نادي الأسير: إجبار الاحتلال للمحررين على ارتداء قمصان تحمل تهديدات يمثل إرهابا منظما