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الاحتلال يفرض إجراءات عقابية جديدة بحق أسيرات فلسطينيات

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الأحد، 16-02-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-    كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن خطوات تصعيدية جديدة تتخذها إدارة سجن الدامون التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 13 أسيرة فلسطينية، تتضمن تنقلات مستمرة وظروف اعتقال قاسية وإجراءات عقابية متصاعدة، في استمرار للانتهاكات الحقوقية بحق الأسرى.

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وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن الأسيرات يتم توزيعهن على ثلاث غرف مع تغيير مواقعهن أسبوعيا بشكل مفاجئ، وهو إجراء يهدف إلى إزعاجهن المستمر وإحداث حالة من عدم الاستقرار داخل السجن.


وأشارت إلى أن أكثر ما تعاني منه الأسيرات حاليا هو البرد الشديد، حيث تبقى نوافذ الغرف مفتوحة طوال الوقت، دون توفير ملابس كافية أو أغطية مناسبة، مما يجعل الحياة داخل المعتقل لا تطاق في ظل أجواء الشتاء القاسية.

 
gnews

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