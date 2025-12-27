السبت 2025-12-27 01:56 م

الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار

الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار
السبت، 27-12-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-   اشتبه جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، بحادثة إطلاق نار في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله، ففرض طوقًا أمنيًا على عدد من القرى الفلسطينية، لكن تبين لاحقًا أنها "حادثة إطلاق نار بهدف الصيد".اضافة اعلان


وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن "مخربًا فلسطينيًا أطلق النار بالقرب من السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله دون وقوع إصابات، حيث هرعت قوات كبيرة إلى المنطقة وبدأت أعمال تمشيط بحثًا عن الإرهابي، كما تم فرض طوق أمني على عدة قرى في المنطقة".

ولاحقًا أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا ثانيًا حول إطلاق نار قرب السياج الأمني، مشيرًا إلى أنه "بعد عمليات تمشيط في المنطقة تبين أن الحادث ناتج عن إطلاق نار بهدف الصيد".

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد "أن القوات تواصل ملاحقة مطلق النار بهدف مصادرة السلاح".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارًا على 10 قرى فلسطينية غرب رام الله في الضفة الغربية".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ى

طب وصحة تحذير من النوم بجانب الهاتف المحمول

الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

أخبار محلية الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق

عربي ودولي سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق

جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

أخبار محلية جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

لا

طب وصحة 5 تمارين بسيطة للحفاظ على نشاط الدماغ وتقليل خطر الخرف

بب

طب وصحة اختبار دم يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب الوراثية

تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي

عربي ودولي الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي



 






الأكثر مشاهدة