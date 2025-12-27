الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن "مخربًا فلسطينيًا أطلق النار بالقرب من السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله دون وقوع إصابات، حيث هرعت قوات كبيرة إلى المنطقة وبدأت أعمال تمشيط بحثًا عن الإرهابي، كما تم فرض طوق أمني على عدة قرى في المنطقة".
ولاحقًا أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا ثانيًا حول إطلاق نار قرب السياج الأمني، مشيرًا إلى أنه "بعد عمليات تمشيط في المنطقة تبين أن الحادث ناتج عن إطلاق نار بهدف الصيد".
لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد "أن القوات تواصل ملاحقة مطلق النار بهدف مصادرة السلاح".
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارًا على 10 قرى فلسطينية غرب رام الله في الضفة الغربية".
روسيا اليوم
