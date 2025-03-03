الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية بغزة

الوكيل الإخباري- حذرت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة من كارثة إنسانية بعد توقف محطتي تحلية المياه الرئيسية جراء فصل التيار الكهربائي، فيما طالبت ألمانيا قوات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف السماح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

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وتفصيلا، أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة عن توقف محطتي تحلية المياه الرئيسيتين عن العمل، نتيجة إقدام الاحتلال على فصل التيار الكهربائي عنهما، مما أدى إلى توقف كامل لكل من محطة تحلية البحرـ الجنوب ومحطة تحليةـ البصة.