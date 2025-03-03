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الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية بغزة

الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية بغزة
الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية بغزة
الإثنين، 03-03-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري-    حذرت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة من كارثة إنسانية بعد توقف محطتي تحلية المياه الرئيسية جراء فصل التيار الكهربائي، فيما طالبت ألمانيا قوات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف السماح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

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وتفصيلا، أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة عن توقف محطتي تحلية المياه الرئيسيتين عن العمل، نتيجة إقدام الاحتلال على فصل التيار الكهربائي عنهما، مما أدى إلى توقف كامل لكل من محطة تحلية البحرـ الجنوب ومحطة تحليةـ البصة.


وأشارت إلى أن المحطتين تنتجان يوميا ما يقارب 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة إلى مناطق المدينة وتمد 70 بالمئة من مناطق المدينة، ومع توقفهما فإن سكان دير البلح يواجهون أزمة مياه حادة وخطيرة.

 
gnews

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