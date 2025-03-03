الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية بغزة

وتفصيلا، أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة عن توقف محطتي تحلية المياه الرئيسيتين عن العمل، نتيجة إقدام الاحتلال على فصل التيار الكهربائي عنهما، مما أدى إلى توقف كامل لكل من محطة تحلية البحرـ الجنوب ومحطة تحليةـ البصة.
وأشارت إلى أن المحطتين تنتجان يوميا ما يقارب 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة إلى مناطق المدينة وتمد 70 بالمئة من مناطق المدينة، ومع توقفهما فإن سكان دير البلح يواجهون أزمة مياه حادة وخطيرة.
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