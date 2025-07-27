الاحتلال يقتاد سفينة حنظلة إلى ميناء أسدود

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السفينة حنظلة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي وصلت التي إلى ميناء أسدود. اضافة اعلان





وكان الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة البارحة واقتحمها خلال إبحارها في المياه الدولية وعلى متنها 21 ناشطا كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.