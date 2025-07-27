الاحتلال يقتاد سفينة حنظلة إلى ميناء أسدود

وكان الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة البارحة واقتحمها خلال إبحارها في المياه الدولية وعلى متنها 21 ناشطا كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
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