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الاحتلال يقتحم إذنا ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة إذنا غرب الخليل، وشددت من إجراءاتها العسكرية بمحافظة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من بلدة إذنا، وفتشت عدة منازل ووزعت منشورات تحذيرية على الفلسطينيين تمنعهم من الاقتراب من جدار الفصل العنصري.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها القمعية في البلدة القديمة، وعلى الحواجز العسكرية والبوابات الالكترونية.

وفا
 
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