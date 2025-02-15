الاحتلال يقتحم إذنا ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من بلدة إذنا، وفتشت عدة منازل ووزعت منشورات تحذيرية على الفلسطينيين تمنعهم من الاقتراب من جدار الفصل العنصري.
وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها القمعية في البلدة القديمة، وعلى الحواجز العسكرية والبوابات الالكترونية.
وفا
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