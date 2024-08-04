الاحتلال يقتحم الأقصى 23 مرة ويمنع رفع الأذان 43 وقتا في تموز الماضي

وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الأحد، حول "انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي"، أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعَّدوا خلال الشهر الماضي من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، من حيث عدد الاقتحامات والمقتحمين، وإصدار مخططات تهويدية خطيرة طالت المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وأشارت إلى أن الشهر ذاته، شهد اقتحاما للمتطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، ودعا خلاله إلى تشجيع اقتحامات المستعمرين للأقصى وأداء طقوس تلمودية فيه، في محاولة لفرض سياسة جديدة لتغيير الوضع القائم فيه.
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