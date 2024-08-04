الاحتلال يقتحم الأقصى 23 مرة ويمنع رفع الأذان 43 وقتا في تموز الماضي

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس 23 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 43 وقتا في شهر تموز الماضي.



وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الأحد، حول "انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي"، أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعَّدوا خلال الشهر الماضي من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، من حيث عدد الاقتحامات والمقتحمين، وإصدار مخططات تهويدية خطيرة طالت المسجد الأقصى والبلدة القديمة.