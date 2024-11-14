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الاحتلال يقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 08:05 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى محيط البلدة وشارع حطين ومنطقة الدوار، وراس العين.

وفا
 
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