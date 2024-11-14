الاحتلال يقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى محيط البلدة وشارع حطين ومنطقة الدوار، وراس العين.
وفا
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