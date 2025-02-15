الاحتلال يقتحم البيرة ويداهم منزل أسير محرر

وأفادت مصادر ، بأن آليات قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة، وداهمت منزل الأسير المحرر مازن القاضي (45 عاما) المعتقل منذ عام 2002 في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات و25 عاما، وأفرج عنه اليوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفا
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