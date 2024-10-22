الاحتلال يقتحم الخليل ونابلس ويشن حملة مداهمات واعتقالات

وقد انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد حملة اعتقالات واسعة، وأفادت مصادر أن الاعتقالات شملت 13 شابا بينهم أسرى محررون.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان مقتضب مساء أمس- استقبال مستشفى الخليل الحكومي إصابة حرجة في الرأس برصاص الاحتلال من منطقة باب الزاوية.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي اقتحم وسط الخليل مساء أمس لتأمين اقتحامات المستوطنين لموقع أثري.
وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال أجبر أصحاب عشرات المتاجر التجارية -في شارعي بئر السبع ووادي التفاح- على إغلاقها، وعرقل وصول المركبات العمومية إلى مجمع خاص بها قريب من الموقع.
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