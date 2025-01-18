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الاحتلال يقتحم الخليل ويغلق المداخل بحواجز وبوابات حديدية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 18-01-2025 02:50 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة أحياء من مدينة الخليل، وبلدة إذنا غربا.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل منها جبل الرحمة، ومنطقة اشعابي، ونمرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عشرات المنازل، واحتجزت عددا كبيرا من الفلسطينيين ، وحولت أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني، قبل أن تفرج عنهم جميعا.

يذكر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل بلدة اذنا المغلق لليوم 139 على التوالي، من خلال إغلاق المدخل الرئيسي بالبوابة الحديدية، إلى جانب إغلاق كافة الطرق الفرعية الوعرة الموصلة إلى الشارع الرئيسي "خط 35" بالسواتر الترابية.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، وفي حارات البلدة القديمة، ومدخل تل الرميدة وسط الخليل.

وفا
 
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