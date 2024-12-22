الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية غرب جنين

وقالت مصادر ، إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، ومشطت شوارعها، وسيرت فرقاً من المشاة فيها، وأطلقت النار تجاه منازل الفلسطينيين، وسط مواجهات مع أبناء المنطقة.
وفا
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