الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة

01:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713836 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي روجيب وعورتا شرق وجنوب نابلس، وشملت الاقتحامات كذلك قرية برقا شرق رام الله.