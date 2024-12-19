الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي روجيب وعورتا شرق وجنوب نابلس، وشملت الاقتحامات كذلك قرية برقا شرق رام الله.
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