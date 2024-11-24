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الاحتلال يقتحم بلدات وقرى ويفتش منازل برام الله

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 09:54 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى شمال وغرب وشمال غرب رام الله، وداهمت وفتشت عددا من المنازل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، وحولّت منزل الفلسطيني وحيد أبو نعيم إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت، وكفر نعمة، ودير بزيع،  ونعلين، وقرية أبو شخيدم.

وفا
 
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