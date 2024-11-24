الاحتلال يقتحم بلدات وقرى ويفتش منازل برام الله

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، وحولّت منزل الفلسطيني وحيد أبو نعيم إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت، وكفر نعمة، ودير بزيع، ونعلين، وقرية أبو شخيدم.
وفا
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