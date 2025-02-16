الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية شمال شرق القدس

وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة العيسوية، دون أن يبلغ عن إصابات.
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