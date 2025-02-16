 
الأحد 2025-02-16 03:23 ص
 

الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية شمال شرق القدس

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 16-02-2025 02:37 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة العيسوية، دون أن يبلغ عن إصابات.
 
gnews

أحدث الأخبار

زيلينسكي

عربي ودولي كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

ارشيفية

عربي ودولي مستشار في البنتاغون يدق ناقوس الخطر بعد استفزازات كييف النووية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية شمال شرق القدس

تعبيرية

أخبار محلية حادث سير بين مركبتين بشارع المدينة المنورة- تفاصيل

المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ

عربي ودولي كيلوغ لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

ارشيفية

طب وصحة غذاء لذيذ قد يقلل خطر نوع معين من سرطان الأمعاء

ارشيفية

فلسطين آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا جنوب شرق بيت لحم



 




الأكثر مشاهدة