الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية شمال شرق القدس

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. اضافة اعلان





وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة العيسوية، دون أن يبلغ عن إصابات.